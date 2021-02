Democracy Index 2020: le Gabon sous un régime autoritaire selon The Economist

L’Economist Intelligence Unit (EIU) a publié récemment l’édition 2020 de son Indice annuel de la démocratie, qui donne un aperçu de l’état de la démocratie dans le monde. Ainsi, dans ledit rapport le Gabon est classé 121ème sur 167 pays et 25ème en Afrique subsaharienne, dans la catégorie des États autoritaires avec un score de 3,54/10.

Si le dernier rapport sur l’indice de la démocratie publié par « The Economist Intelligence Unit », examine l’impact de la pandémie de coronavirus (Covid-19) sur la liberté et la démocratie dans le monde, elle vient conforter l’appréhension qu’a l’opinion sur la loi sur les catastrophes sanitaires et les mesures restrictives prises par le gouvernement depuis l’apparition de la pandémie au Gabon.

Ainsi, le Gabon perd 0,07 point en 2020, par rapport à 2019, ou il cumulait un score de 3,61 points. 121ème sur 167 pays et 25ème en Afrique subsaharienne, le pays est classé dans la catégorie des « États autoritaires » avec un score de 3,54/10. Ce score est attribué aux Etats où « le pluralisme politique est absent ou fortement circonscrit…Les élections, si elles ont lieu, ne sont ni libres ni équitables. Il y a du mépris pour les abus et atteintes aux libertés civiles. Les médias appartiennent généralement à l’État ou sont contrôlés par des groupes liés au régime en place. Il y a répression de la critique du gouvernement et omniprésence de la censure. Il n’y a pas de justice indépendante ».

Dans les détails, le Gabon obtient une moyenne dans la seule mesure de la « culture politique » avec un score de 5/10. Les quatre autres rubriques ne sont que le reflet de son autoritarisme, car le pays enregistre 2,58 / 10 au « processus électoral et pluralisme », 1,86/10 au « fonctionnement du gouvernement », 4,44 à la « participation politique » et 3.82 aux « libertés civiles ».