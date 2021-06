Démission d’Eugène Mba: les conseillers de l’opposition saisissent le Tribunal administratif

L’imbroglio autour de la démission pour le moins curieuse du maire de la commune de Libreville Eugène Mba lors du Conseil municipal extraordinaire du 17 juin dernier est loin d’avoir trouver son épilogue. Et pour cause, les conseillers municipaux de l’opposition, ont déposé auprès du Tribunal administratif de Libreville un recours pour annulation de l’arrêté du gouverneur de la province de l’Estuaire convoquant la session extraordinaire dudit Conseil Municipal.

En effet, comme ils l’avaient annoncé au sortir du Conseil municipal extraordinair particulièrement tumultueux du 17 juin dernier, les conseillers de l’opposition ont décidé de saisir le tribunal administratif pour obtenir pour l’annulation de l’arrêté n°000025/MI/PES/CAB.G du 1er juin 2021 du gouverneur de la province de l’Estuaire convoquant la session extraordinaire du Conseil Municipal de Libreville.

C’est donc aux côtés de leur avocat Me François Meye Meye que les conseillers Faustin Laurent Bilie-Bi Essone du RPM et Emmanuel Ntoutoume Ndong de l’UN ont soumis au Tribunal administratif leur requête. Selon les requérants, le gouverneur Marie Françoise Dikoumba, en prenant cet acte, aurait violé les articles 112, 63 alinéa 2 et 44 de la loi relative à la Décentralisation qui donne compétence « aux présidents des conseils de présider les sessions desdits conseils ».

Dans le même ordre d’idées, les conseillers de l’opposition relèvent que le gouverneur aurait également violé les articles 21 et 22 du règlement intérieur du Conseil municipal en matière de présentation et d’adoption de l’ordre du jour qui n’aura pas été ni discuté ni adopté. Pis, aucun procès verbal n’a été ni présenté ni approuvé à l’issue de la session du 17 juin 202. Ce qui constitue une violation flagrante des dispositions en vigueur.