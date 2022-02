Dégradation du pont sur la rivière Toti: les usagers de l’axe Guietsou-Mouila en danger !

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’il est incontestable que le réseau routier gabonais constitue la problématique principale du pays dans l’optique d’un développement inclusif et une diversification de l’économie, il est d’autant plus évident qu’en 2022 certaines artères devraient être dans un meilleur état. C’est le cas de l’axe Guietsou-Mouila, où l’un des ponts en bois permettant de rallier les deux localités devenu totalement vétuste constitue un danger permanent pour les usagers empruntant cette voie.

La problématique de la dégradation du réseau routier national est loin d’avoir trouvé son épilogue malgré les nombreux discours du gouvernement. En effet, les populations ne savent plus à quel saint se vouer notamment en matière de déplacement du fait de l’état piteux des infrastructures routières. C’est le cas notamment de l’un des ponts en bois sur la rivière Toti à quelques encablures du village Mandji-Dakar. Ce dernier étant en état de délabrement avancé, expose les usagers aux risques d’accidents dans le département de la Mougalaba dans la Ngounié.

Une situation pour laquelle bon nombre de citoyens ont interpellé les autorités gouvernementales sans que pour l’heure des solutions ne soient apportées. « Une fois dans le canton Basse Mougalaba, tout usager doit rouler lentement pour ne pas être surpris devant le pont de Toti, un pont de tous les dangers », déplore un notable un usager. Non sans ajouter que les automobilistes qui bravent le danger en empruntant cet axe routier, sont contraints de faire descendre les passagers une fois parvenus au niveau de ce pont devenu dangereux.

Une situation préoccupante pour les populations de cette localité qui mettent leurs vies en jeu en tentant de rallier Mouila ou Guietsou. « Vigilance à cet endroit car les longrines sont foutues, elles ne tiennent plus, nous ajustons les planches et bois pour traverser la rivière », a déclaré un usager à nos confrères de l’AGP. Non sans ajouter que les services des Travaux publics font de leur mieux, mais qu’une réhabilitation du pont avec du matériel de meilleure qualité serait le mieux.