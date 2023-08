Défilé du 17 août : Où était le dispositif naval lors du naufrage d’Esther Miracle ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le défilé militaire marquant le 63ème anniversaire de l’accession du Gabon à l’indépendance a mis en scène plus de 10 000 personnels et plus de 444 véhicules et engins. Une puissance en matériel de pointe qui a manqué à l’appel lors du naufrage de l’Esther Miracle entre 4 heures et 9 heures à seulement quelques kilomètres du Port-Môle.

Si la protection du territoire et de la population constitue le cœur de la défense nationale, elle a également l’obligation de veiller à la sûreté des citoyens en cas de force majeure. D’ailleurs, notre armée peut se targuer d’être outillée en équipements de dernière génération. Seulement, les populations se questionnent sur la mise à disposition de ce matériel pour la cause d’utilité publique. La preuve en a été lors du naufrage de l’Esther Miracle.

Une puissance armée aux abonnés absents !

C’est le sentiment qui semble être partagé par les populations gabonaises. Époustouflées par l’important dispositif sécuritaire déployé pour le défilé militaire du 17 août dernier, les Gabonais ont été contraints de faire un feedback. Se rapportant au deuil du 9 mars 2023 relatif au naufrage du navire Esther Miracle. Durant lequel, l’assistance navale aura été tardive.

Pis, près de 6 heures se sont écoulées entre le moment où l’Esther Miracle transportant officiellement 161 passagers et des marchandises en direction de Port-Gentil a été naufragé et le début des opérations de sauvetage. À quoi ont servi les nouvelles acquisitions en matériels divers dont pour le secourisme ? Des flottes rapides et des hélicoptères bons qu’à décorer.

10 000 agents des corps armés pour quel résultat ?

Lors de cette parade grandeur nature, les plus de 10 000 personnels compris entre les différents corps armés dont la Marine nationale. Laquelle avait fièrement envoyé un message aux pays de la sous-région sur la capacité opérationnelle de nos unités navales parées à toute épreuve. Seulement, le naufrage du jeudi 9 mars 2023 a vite fait déchanter certains.



« Pourquoi n’a-t-on pas vu des hélicoptères? », déploraient des internautes. Plus grave, il aura fallu attendre 96 heures soit 4 jours pour que le Chef du gouvernement Alain-Claude Bilie-By-Nze annonce qu’un hélicoptère va patrouiller autour de la zone. Le comble pour le Gabonais lambda. « Une armée qui exhibe 444 véhicules et engins de pointe. Que faisait la brigade nautique et maritime ? », s’est offusquée une autre internaute. Des réponses sont attendues.