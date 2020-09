Déclaration de Politique générale: Prisca Koho salue la vision d’Ossouka Raponda sur le plan social

C’est au lendemain de la déclaration de politique générale de Rose Christiane Ossouka Raponda que la ministre des Affaires sociales s’est exprimée sur la vision de la nouvelle locataire de la Primature pour le département ministériel dont elle a la charge. Pour Prisca Nlend Koho, la vision du nouveau chef du gouvernement sur le plan social est rassurante en ce sens qu’elle prône une stratégie plus portée sur le développement humain.

La ministre des Affaires sociales et en charge des Droits des femmes n’a pas manqué de commenter le discours de politique générale du nouveau numéro 2 de l’exécutif Rose Christiane Ossouka Raponda devant les députés de l’Assemblée nationale. C’est d’ailleurs ce qu’elle révèle sur sa page facebook. « J’ai pris part à la Déclaration de Politique Générale, du Premier Ministre devant la représentation nationale », a-t-elle précisé.

Dudit discours, Prisca Koho Nlend a retenu et validé l’orientation de la politique sociale mise en avant par Rose Rose Christiane Ossouka Raponda. Si « Le Chef du Gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda a fixé la priorité conformément à la volonté du Président ABO, notamment sur le plan social » c’est sur la « mise en œuvre de la stratégie de développement humain », laquelle « sera davantage soutenue » par le gouvernement.

Cette politique sociale avec en toile de fond la mise en branle de la vision du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, aura notamment pour objet « d’améliorer notre information sur le nombre de personnes considérées comme économiquement faibles et de réhabiliter, de manière progressive, toutes les infrastructures publiques dédiées au soutien des populations vulnérables », a-t-elle indiqué sur sa page facebook.

La feuille de route tracée, reste désormais la mise en musique et la matérialisation de cette politique en tout point séduisante. Nul doute que la ministre des Affaires sociales et en charge des Droits des femmes aura à coeur de remplir cette mission aux fins d’améliorer les conditions sociales des Gabonais en général et en particulier ceux économiquement faibles.