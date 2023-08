Décès de Vyckos Ekondo : Ali Bongo rend hommage à «une icône de la musique gabonaise»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 14 août 2023, le numéro un gabonais Ali Bongo Ondimba a par le biais d’une publication sur sa page Facebook a adressé ses condoléances à la famille de Vyckos Ekondo. Parti dans l’au-delà ce 14 août à 2 heure du matin dans une clinique à Casablanca au Maroc suite d’ une maladie.

Décédé il y a quelques heures, la mort du créateur du Tandima reste sans doute la nouvelle la plus inattendue du jour. Depuis l’annonce de son départ dans l’au-delà , la toile est inondée de chagrin. Fans, mélomanes, artistes et même le président de la République ont adressé leurs plus sincères condoléances à la population gabonaise et particulièrement à la famille approuvée.

hommage au monument

Dans un mot rendu public le numéro un gabonais a déclaré « Dieu vient de rappeler à lui Vyckos Ekondo. C’est une icône, un monument de la musique gabonaise qui s’en va. Mais son œuvre, elle, restera bien vivante, éternelle. Elle continuera à résonner à nos oreilles. Que le « Roi du Tandima » repose en paix. Mes condoléances à sa famille et à ses très nombreux fans dont je fais partie ».

Des propos qui visent à reconforter et à exprimer sa douleur quant à la perte de ce grand homme qui a tant pour la culture gabonaise. Une perte énorme à l’orée de la fête de l’indépendance et à la veille des élections générales 2023. Il faut dire qu’au 62 ans de l’indépendance du Gabon 25 artistes avait été décorés de la médaille de l’ordre national du mérite. Le regretté roi du Tandima en faisait partie.

Rappelons que Vyckos Ekondo est né à Bilengui dans le département de l’Ogoulou à Mimongo en 1951. Il laisse sa famille, ses fans et la nation gabonaise âgé de 72 ans. En 1969, alors qu’il est âgé de 18 ans, Vyckos Ekondo entame sa carrière musicale au Lycée Léon M’Ba de Libreville. Quelques années plus tard, il crée et anime l’une des plus grandes émissions de la télévision gabonaise, « L’idole du dimanche ». Pétri de talent en 1985 Vyckos Ekondo crée le Tandima. Une revalorisation de la culture qu’il a transmise à sa fille Laurianne Ekondo.