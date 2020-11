Décès de la jeune Laurie Ngoma: mort d’une belle âme…

A la suite de la perte d’un être cher les mots manquent très souvent pour exprimer le chagrin qui habite ses proches. Surmontant cette douleur et ce vide Seth Levy nous livre dans ce texte une ode à celle qui a partagé sa vie et égayer ses journées. Ci-dessous l’intégralité dudit texte.

« Une belle âme pleine d’amour s’en est allée, Laurie Alyssa, tu étais douce et agréable. Ta présence à mes côtés faisait de moi un homme heureux. Tu savais toujours mettre chaque personne à l’aise. Tu étais affectueuse, prévenante et gentille. Malgré un passage très court sur la terre, sache que tu as marqué l’instant de la vie de nombreuses personnes. Tu vas énormément me manquer.

Ma très douce, que la terre te soit légère belle âme.

Face au vide et à l’immense chagrin qui étreint tous les siens, j’adresse à ses proches, amis et connaissances, mes sincères condoléances, et que son âme repose en paix.

Seth Levy »