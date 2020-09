Décès de Félix Mba: report de la date du retour de la dépouille à Libreville

Communiqué de presse

La tribu Essokė, la famille Léon Mba, tout en présentant ses sincères excuses, a le regret d’annoncer aux autorités publiques, notamment aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux amis de la famille Léon Mba, ainsi qu’à l’ensemble de la population, que, contrairement à l’annonce faite préalablement sur l’arrivée de la dépouille de notre regretté, fils, frère, père et grand-père, Félix MBA, prévue pour ce mercredi 30 Septembre 2020 par vol Air France en provenance de Paris, un retard inattendu a altéré ce programme. La famille Léon Mba communiquera dans les tout prochains jours et fera pait d’un programme définitif sur le déroulé de l’hommage à la mémoire du regretté Félix Mba à Libreville.

Nous vous remercions

Fait à Libreville, le 30 Septembre 2020

Jean Eyeghe Ndong