Décès de Djinky Emane: l’hommage des étudiants de l’UOB

Ce lundi 22 février, plusieurs étudiants de l’Université Omar Bongo (UOB) vêtus de t-shirt noirs, ont donné de la voix pour rendre un hommage à Djinky Emane M’vono, tué en marge du mouvement « concert de casseroles » le jeudi 18 février dernier. Un hommage qui s’est déroulé sous une pluie battante et sans anicroche.

C’est sous une pluie battante que les amis et condisciples de Djinky Emane M’vono ont décidé d’exprimer leur mécontentement à la suite du décès de ce dernier par fusillade le jeudi 18 février dernier. Se tenant mains dans les mains, les étudiants de l’Université Omar Bongo et d’autres écoles publiques, ont répondu à l’appel à la solidarité lancé pour honorer la mémoire de cet étudiant inscrit au département de géographie.

Les images qui dépeignent la colère exprimée par des larmes et des chants, ont vite fait le tour de la toile, ravivant la douleur des populations. Les minutes qui ont suivi ont été marquées par la pose de barricades sur le long de la voie reliant l’ancienne sobraga à Derrière la prison. Il est à préciser que cette action riche en sens n’a pas été obstruée par l’intervention des forces de l’ordre.

Un signal fort de la prise de conscience de ceux censés veiller à la sécurité des personnes mais aussi des biens. Lesquels sont très souvent mis en cause. Et ce ne sont pas les récents événements qui vont nous convaincre du contraire. En effet, le bilan des heurts de ces derniers jours fait état de 2 morts et plusieurs personnes grièvement blessées notamment à Port-Gentil. Vivement que l’enquête judiciaire ouverte donne des conclusions satisfaisantes pour la famille de Djinky Emane M’vono.