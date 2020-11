De l’avenir en confiance à l’anxiété généralisée: prémices d’une seconde succession dynastique périlleuse au Gabon (suite et fin)

La crise multiforme que traverse actuellement le Gabon, accentuée par l’incertitude qui règne au sommet de l’Etat depuis l’accident vasculaire cérébral le 28 octobre 2018 à Riyad en Arabie saoudite du président de la République Ali Bongo Ondimba n’a pas fini de susciter le débat au sein de la classe politique gabonaise. Dans cette deuxième partie de sa tribune intitulé De l’avenir en confiance à l’anxiété généralisée : prémices d’une seconde succession dynastique périlleuse au Gabon le juriste et conseiller municipal de la commune de Mekambo Barry Ndimal revient sur les grandes péripétie de l’actualité ayant marqué le sommet de l’Etat et l’équation sur la succession du numéro un gabonais. Ci-dessous l’intégralité de ladite tribune.

« D’une communication mensongère au discrédit.

C’est le 24 octobre 2018 à Riyad en Arabie saoudite que le président Ali Bongo est victime d’un AVC (Accident Vasculaire Cérébral), il est tout de suite pris en charge une équipe médicale spécialisée subit une intervention chirurgicale au niveau cerveau. Il doit prendre plusieurs mois de convalescence.

Au Gabon le mutisme des autorités est inquiète l’opinion pendant que la toile s’enflamment certains activistes annoncent le décès d’Ali Bongo pendant que d’autres affirment qu’il est dans le coma et que son pronostic vital entamé…

C’est donc sous la pression des réseaux sociaux que le pouvoir décide malgré lui de communiquer sur l’état de santé du chef de l’état. C’est le porte-parole de la présidence, Ike NGOUONI qui est commis à la tâche ce dernier essaie maladroitement de rassurer l’opinion en minimisant la gravité de l’état de santé du président. il parle tout d’abord de « fatigue légère » puis de « fatigue sévère ». On assiste donc pendant plusieurs jours à une bataille de l’information entre d’une part les autorités officielles et d’autre part les activistes de la diaspora.

C’est le 11 Novembre 2018 soit treize jours après l’AVC du président que le pouvoir toute honte bue, se résout enfin à reconnaître la gravité de la situation sanitaire du chef de l’état. la communauté nationale apprend dans une formulation laconique que président de la république a subi intervention chirurgicale.

Les atermoiements et la tentative éhontée des autorités gabonaises de masquer la vérité sur l’état de santé d’Ali BONGO ont davantage discrédité le régime aux yeux de l’opinion. La pouvoir ayant perdu la bataille de l’information face aux activistes de la diaspora. désormais les propos d’un Jonas MOULENDA ou d’un Parfait ont plus d’écho que ceux d’un membre du gouvernement ou d’un membre du cabinet du président de la république.

Dans ce climat de perte de confiance des gouvernés envers les gouvernants, à côté du discours des autorités selon lequel le président s’est rétabli et est au commande de l’état, se développent deux discours différents de celui des officielles gabonais. D’abord le discours de l’opposition et la société civile dont le regroupement « appel à agir » est le porte-voix ce dernier soutient la thèse selon la président Ali Bongo n’est plus en capacité de diriger le pays en posant la question « qui dirige le Gabon ? » ensuite nous avons le discours basé sur le théorie du « sosie » développée par certains activistes et par L’ancien vice-premier ministre Ben MOUMBAMBA pour ces derniers Ali Bongo est décédé et celui que le régime nous présente comme étant le chef de l’état est imposteur pourtant un masque en silicone.

De la Bouteflikaïsation d’Ali BONGO.

Il s’agit de la mise sous tutelle d’Ali BONGO, par les gardiens du régime depuis son retour au Gabon après une période de convalescence au Maroc. En effet depuis lors nous avons assisté dans un premier temps à la mise à l’écart progressive et méthodique des proches du chef l’état le plus emblématique cette épuration a été la mise en retrait de son homme de main de toujours le sud coréen Park. Au sein du gouvernement ses amis et fidèles sont débarqués de leur fonction : feu Emmanuel ISSOZE NGONDET, Guy Bertrand MAPANGOU, Régis IMONGAULT, Ali AKBAR ONANGA…, les alliances politique nouées par Ali Bongo sont défaits : le ministre du CLR sort du gouvernement, pierre claver MANGANGA MOUSSAVOU est limogé du poste de vice-président sans ménagement.

Dans un second temps nous avons assisté au remplacement de tous les chefs de corps des forces de défense et sécurité ainsi qu’au remplacement de tous les directeurs généraux des sociétés et organismes d’état.

En outre, L’abandon par le gouvernement de la rhétorique du « Gabon émergent » chère au chef de l’état, la suppression de la coordination du plan stratégique Gabon émergent et la dissolution de l’ANGTI nous laisse penser qu’il y a chez les marionnettistes une volonté de tourner la page Ali BONGO en effaçant lentement et insidieusement tous les symboles de sa gouvernance.

Par ailleurs, cela fait plus de deux ans déjà qu’Ali Bongo n’a plus tenu une conférence de presse devant les journalistes, il ne s’exprime en général que via ses comptes Facebook et tweeter ainsi que par le biais des courtes vidéos préenregistrées.

Les d’audiences du président de la république sont désormais réduites au stricte minimum ; il ne reçoit que les chefs d’état, les ambassadeurs, les dirigeants multinationales implantées au Gabon et Certains membres du régime trillées sur le volet.

Les cérémonies républicaines sont réduites aux formats les plus courts possibles n’excédant généralement pas une heure, le protocole d’état n’existe plus que de nom désormais le président sort et rentre du Gabon dans l’anonymat en « clando » au mépris des usages républicaines.

Aussi les membres de la famille « biologique » du chef de l’état n’ont plus accès à ce dernier à tel point qu’une délégation de ladite famille fut contraint dans une scène ubuesque de faire un sit-in aux alentours de sa résidence de la sablière espérant en vain de le rencontrer il y a quelques mois.

Enfin, la dernière sortie médiatique tonitruante du président du CLR, par ailleurs oncle maternelle d’Ali BONGO accusant avec des mots à peine voilés la première dame Sylvia BONGO et son clan d’avoir pris en otage son neveu le président Ali BONGO démontre à ceux qui avaient encore des doutes que le président de la république n’est plus aux commandes non seulement de sa famille mais également de la nation et qu’au sommet de l’état il y a depuis deux ans des gens qui agissent et décident en lieu et place du chef de l’état dans le but de pérenniser le régime.

Du Successeur naturel Noureddin Bongo Valentin.

Depuis le retour au pays d’Ali BONGO et sa mise sous tutelle par les siens. Dans les coulisses du pouvoir l’éventualité du retrait D’Ali BONGO de la scène politique gagne du terrain au regard de ses problèmes de santé. dans ce cas figure il faut lui trouver un successeur et commencer à le préparer dans le but de prendre le flambeau de la dictature le moment venu.

Le Gabon étant une monarchie aux yeux de plusieurs membres du régime. C’est donc naturellement que Noureddin Bongo Valentin, vingt-huit ans, fils biologique d’Ali Bongo pour certains, fils adoptif pour d’autres qui est pressenti pour succéder à son père à la tête du pays. Il vient d’être catapulté Coordinateur Général des Affaires Présidentielle.

Il ambitionne dit-on succéder à son père Ali Bongo comme ce denier succéda à son père feu Omar BONGO En 2029, lentement mais sûrement il est en train de prendre ses marques et place ses hommes dans l’appareil administratif et institutionnel du p ays après s’être émancipé son ex mentor BLA ( Brice Lacruche Alliangha, ancien tout puissant dircab d’Ali BONGO) et mis sous scellé l’AJEV.

Il semble avoir le champ libre pour succéder au chef de l’état d’ailleurs ses amis et affidés(les nono boys) son entrain de monter des projets et autres mouvements politiques pour le soutenir le moment le venu.

Cependant plusieurs interrogations se posent à savoir :

comment vont se comporter les caciques et cadres du PDG après avoir servis le grand père et le père ? vont-ils accepter de courber les chines en servant le petit-fils, un jeune homme immature, inexpérimenté au parcours scolaire et universitaire brumeux pendant le parti regorge cadres matures, compétents et expérimentés?

Le PDG ne risque t-il pas un implosion avec un tel candidat ?

Combien de cadavres le régime devra t-il compter pour un imposer au peuple gabonais le très peu apprécié Noureddin Bongo Valentin ? Pendant ces interrogations taraudent les esprits au sein du pouvoir Un front anti Noureddin se prépare se prépare…

Du redoutable et redouté Omar Denis Junior BONGO ONDIMBA.

C’est le dernier fils d’Omar Bongo, le petit fils président congolais Denis Sassou Nguesso. On lui attribue la velléité de présenter à la future élection présidentielle au Gabon. En effet plusieurs groupes sur les réseaux sociaux s’activent et appel ouvertement à sa candidature pour la prochaine élection présidentielle de 2023.

Pour plusieurs gabonais c’est le seul capable de barrer le chemin à ceux qui ont l’ambition d’imposer Noureddin Bongo Valentin à la tête du pays.

Dans cette optique plusieurs mouvements s’activent sur le terrain pour mobiliser et sensibiliser les populations attendant l’arrivée souhaitée du « messi » Junior BONGO sur la scène politique.

Dans les coulisses de la famille présidentielle c’est la guerre froide nous apprend t-on entre JBO et NBV ce dernier est décidé à s’imposer Coûte que coûte et verrait d’un mauvais œil l’arrivée probable de son oncle dans l’arène politique nationale ce qui pour effet mettre en péril son dessein.

Une éventuelle candidature de Junior Bongo diviserai non seulement la famille mais aussi le régime car ce dernier bénéficiera naturellement des solides réseaux de son père feu Omar BONGO aussi bien dans la majorité que dans l’opposition au niveau national et niveau diplomatique il bénéficiera de l’appui des réseaux de son grand-père.

La guerre des nerfs que se livre actuellement deux protagonistes a failli tourné au vinaigre il y a quelques mois lors du durant le séjour du fils d’Omar Bongo dans sa province d’origine le haut-ogooué.

En effet dans un article au titre évocateur publié par Céline Alexandre dans le blogs.mediapart.la journaliste titrait : «Séjour d’Omar Bongo Junior dans le haut-ogooué : on a frisé l’incident diplomatique ». Aussi Selon l’autodesigné, porte-parole de Junior BONGO, l’activiste Erwan Bayackoboma, le clan de Nourredin Bongo Valentin empêcherait son champion Omar Denis Bongo de rentrer au Gabon son pays démontrant ainsi le climat délétère qui règne au sein la famille BONGO.

Le silence observé par Junior BONGO depuis Brazzaville inquiète plus d’un au sein du pouvoir.

S’achemine t-on vers un duel épique et fratricide entre NBV et JBO aux prochaines élections présidentielles ? L’éventualité d’un tel scénario créé de l’anxiété …

Du « tout sauf les Bongo » de la peu audible 3eme voix .

La troisième voix un regroupement de partis et de personnalités politiques autour de son porte-parole Gérard Ella NGUEMA ancien candidat malheureux de l’élection présidentielle de 2016. Ce regroupement ne se reconnaît ni dans la majorité , ni dans l’opposition d’où son appellation la 3ème voix .Après cette dernière après plus de cinquante ans de règne et d’une gouvernance jugée calamiteuse de la famille BONGO il n’est plus question d’avoir un BONGO au sommet de l’état au sortir de la prochaine élection présidentielle d’où son slogan sans équivoque « tout sauf les Bongo ! ».

Cependant ce concept tarde à trouver un échos favorable dans l’opinion au regard du peu de crédit que l’opinion accorde aux membres de cette plate-forme. Sont-ils sincères ou est ce simplement un « game » de plus pour attirer l’attention de la famille BONGO ? Tel est la question que se pose plusieurs citoyens.

D’une opposition à renouveler et d’un leadership à réaffirmer.

Il faut avoir le courage de le reconnaître et de le dire l’opposition est comme tétanisée.

Ne pas le reconnaître serai faire preuve de malhonnêteté intellectuelle et serai une faute politique de notre part.

Nous avons galvaudé notre dynamique unitaire d’août 2016 . Majoritaire dans le pays nous n’arrivons pas tirer profit non seulement des nombreuses erreurs du pouvoir et du climat social pourtant favorable à notre combat.

Trente ans après le retour au multipartisme l’opposition gabonaise n’arrive toujours à se fédérer et s’organiser de façon efficace et durable pour faire face au parti-état PDG.

l’enjeu pour nous aujourd’hui est de réussir à fédérer, organiser et remobiliser une opposition aux sensibilités diverses et variées autour de valeurs communes et d’un programme commun sous le leadership d’une personnalité charismatique et consensuelle.

Depuis le coup d’état militaro-électoral de 2016 l’opposition n’a pas fait le bilan et tirer les conséquences de sa non prise du pouvoir.

Aussi elle n’a pas sue se renouveler contrairement au PDG.

Le leader de l’opposition Jean PING apparaît aujourd’hui éreinté et à bout de souffle.

en effet, il est t en résidence surveillée de fait avec interdiction de sortie du territoire national. A bientôt soixante-dix- ans il n’incarne plus l’avenir, son aura s’est amenuisé avec le temps depuis le passage en force d’Ali BONGO. De plus en plus voix s’élèvent pour contester son leadership en lui demandant de transmettre le témoin à une personnalité plus jeune.

Du spectre de la division et du repli identitaire dans l’opposition.

le 16 août 2016 en pleine campagne présidentielle les principaux candidats de l’opposition contre toute attente avaient réussi à s’unir pour faire Front face au candidat du pouvoir.

Le principal regroupement de l’opposition issu de cette alliance, la CNR n’est plus que l’ombre de lui-même et l’unité affiché n’est qu’une unité de façade. Les principaux parti que comportait ce regroupement ont progressivement pris leur distance avec la coalition notamment :UPNR,Les démocrates,UN,US RH&M.

En prenant part aux dernières élections jumelées de octobre 2018. élections au cours desquelles des divergences ont éclatées au sein de l’opposition concernant la participation ou non a ce scrutin des parties de la CNR.

Les principaux partis de l’opposition ayant pris part à ce scrutin sont allés de façon dispersée montrant ainsi à la face de l’opinion que l’unité affichée en 2018 n’est pas plus d’actualité. Ainsi il ne serait pas surprenant de voir l’opposition gabonaise aller à la prochaine élection présidentielle en ordre dispersé comme par le passé par la même occasion de voir la problématique du repli identitaire réapparaître au sein de l’opposition.

Dès lors chaque région voudra voire son « fils » être le leader de l’opposition fracturant de ce fait l’opposition en deux sous ensembles ; une opposition du « grand nord » et une opposition du « grand sud » comme ce fut le cas en 2009 avec d’une part une coalition de l’opposition autour du candidat André MBA OBAME et une autre autour de Pierre MAMBOUNDOU chacune d’elles revendiquant la victoire de son candidat.

C’est donc dans ce climat d’anxiété généralisée aussi bien dans la majorité que dans l’opposition que les citoyens scrutent le ciel gris du Gabon on se demandant comment tout ça va se terminer ? »