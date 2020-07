De la responsabilité de nos lecteurs et lectrices

Communiqué

Chers lecteurs,

Conscients que le Gabon accorde une importance capitale aux libertés individuelles, par le truchement de notre Constitution, nous tenons tout de même à rappeler à chacun que ces libertés sont également encadrées par les lois en vigueur dans notre pays.

Conscients que notre Constitution consacre « La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public », nous ne pouvons fermer les yeux sur certaines dérives observées sur notre page Facebook ces derniers temps.

Chers lecteurs,

La liberté des uns commence là où s’arrête celle des autres. Vous êtes une grande communauté hétéroclite dans laquelle se côtoient des citoyens politisés et non politisés. Parmi les politisés, il y a des leaders politiques de la majorité, de l’opposition et des non encartés (sans bord politique). Au sein des non politisés, se trouvent des leaders de la société civile et de simples citoyens.

Il est inadmissible que certains parmi vous se plaisent à proférer des insultes ou des affirmations gratuites, à travers des commentaires, sans les étayer par des arguments, voire des preuves.

Nous ne saurons plus tolérer ce genre d’écarts, par égard de nos lecteurs respectueux de leurs semblables et ayant un savoir-vivre. A compter de ce jour, tout commentaire injurieux ou déplacé sera purement et simplement supprimé de cette page qui n’est qu’un outil de partage des articles de votre journal en ligne numéro 1 au Gabon. Tout récidiviste se verra affiché sur cette page en guise d’avertissement. Deux affichages d’avertissement équivalent à une suppression de l’indélicat.

Chers lecteurs,

Il est de notre responsabilité en tant que journal de laisser éclater le pluralisme. Cependant, cette liberté ne doit pas être la porte ouverte aux dérives verbales pouvant heurter la sensibilité de nos nombreux lecteurs fidèles et respectueux des règles communautaires.

Gabon Media Time n’est pas une page, mais une entreprise de presse ayant un site d’actualité en ligne qui utilise Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube dans leur fonction d’outil de partage.

Gabon Media Time n’est pas un journal d’activistes, d’opposition ni de la majorité. C’est un site d’actualité générale dont la mission principale est d’informer les populations sur tout ce qui se passe dans notre pays et d’interpeller les gouvernants sur la gestion de la chose publique.

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre bonne compréhension.

La rédaction.