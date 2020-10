«De coeur à coeurs», nouvelle parution de l’écrivain Laure Langama

« De coeur à coeurs », c’est le titre du nouvel ouvrage de la Gabonaise Laure Langama paru ce 1er octobre 2020 aux éditions Jet D’encre. Il traite de l’amour de Dieu pour les hommes, un témoignage de foi aussi sincère que lucide sur la force de l’amour divin.

Dans cet ouvrage, Laure Langama cherche à faire connaître, à travers ses écrits, l’amour de Dieu pour les hommes. Cette accompagnatrice de bien-être et de vie chrétienne y évoque sans pudeur, mais avec beaucoup de lucidité, le long chemin qu’elle a dû parcourir afin de retrouver un équilibre dans l’amour du créateur. Une relation que chaque lecteur de cet ouvrage devrait pouvoir tisser avec cet Être divin « Jésus Christ ».

« La Bible nous dit qu’un homme nommé Jésus Christ de Nazareth est mort crucifié pour nous, pour toi, pour moi. Je suis venue parler de relation et non de religion. De la relation qui s’est tissée avec cet être merveilleux dont j’ai moi-même un jour entendu parler. De la relation avec un Être qui s’est révélé à moi d’une manière inopinée. De la relation avec un Être qui m’a donné, montré et manifesté un amour incommensurable », explique l’écrivaine.

Pour la petite histoire, durant sa vie de jeune fille, Laure connaît une période de questionnements existentiels. ses doutent l’écartent du droit chemin. Mais après une délivrance spirituelle, elle trouve enfin l’amour qui la comble, celui qui lui permet d’avancer: l’amour de Dieu.