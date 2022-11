David Da Costa Soares et Matsalou Tsioba Aube Melyna élus mister et miss Gabon France 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 29 octobre dernier, le concours de beauté Miss Mister Gabon France a connu son épilogue dans le département du Val-de-Marne à Choisy le Roi. A cet effet, ce sont les candidats David Da Costa Soares et Matsalou Tsioba Aube Melyna qui ont été élus au terme de la cérémonie respectivement mister et miss Gabon France 2023.

Après deux années d’absence liée à la pandémie de Covid-19, le concours de beauté Miss Mister Gabon France a fait son come-back le 29 octobre dernier à Choisy-le-Roi, commune française située dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France. Un événement marqué par l’organisation d’une soirée riche en couleurs et en sons qui a réuni plusieurs compatriotes de la diaspora venus célébrer la beauté gabonaise.

En effet, après de multiples passages et la phase de questions réponses, c’est David Da Costa Soares chez les hommes qui a su tirer son épingle du jeu avec son projet sur l’insertion sociale des Gabonais résidant au ayant l’intention de résider en France. Concernant les femmes, c’est Matsalou Tsioba Aube Melyna qui a conquis les membres du jury.

Au cours de leur mandat de Mister et Miss Gabon France 2023, ces derniers seront suppléés par Ramanich Kevin 1er dauphin, Nzue Netty 1ère dauphine et Minkoue MiN’nang Barbara 2ème dauphine. Il faut souligner que cet événement vise à valoriser et fédérer la diaspora gabonaise autour de l’engagement humanitaire des élus.



Pour la présidente du comité d’organisation Jesse Guillot et son équipe, la mise en oeuvre s’inscrit dans sa volonté de promouvoir un retour aux sources pour les jeunes générations gabonaises de la diaspora car « sur les 50 profils des candidats, seul un tiers de ces derniers ont une connaissance soutenue du Gabon ».