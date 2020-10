Daniel Marini nommé directeur général d’Assala Gabon

Assala Energy a annoncé ce lundi 12 octobre 2020 la nomination de Daniel Marini au poste de Directeur général d’Assala Gabon. Il remplace Jean-Yves Grall qui rejoint Assala Energy à Londres en tant que Group Supply Chain manager.

Géologue de formation, discipline dans laquelle il a obtenu un doctorat en Géologie et Métallogénie, Daniel Marini a entamé sa carrière dans l’industrie pétrolière chez Elf Aquitaine avant de s’orienter vers le secteur minier. Il a occupé des postes de direction à l’international au sein de plusieurs opérateurs miniers de premier plan, entre autres pour le groupe Eramet en tant que Directeur des Mines de la Société Le Nickel (Nouvelle Calédonie) ou encore en tant qu’Administrateur et Directeur général de Grande Côte Opérations (Sénégal). Daniel connaît bien le Gabon où il a travaillé plus de quatre ans pour le compte de la Comilog, notamment en tant que directeur de la mine de Moanda.

La feuille de route de Daniel Marini consiste à poursuivre le travail pour préparer la relance de l’activité post COVID-19 et à déployer le programme d’investissement et les projets opérationnels d’Assala au Gabon. Les activités du groupe vont pouvoir continuer en donnant la priorité à la reprise du programme de forage aussitôt que les restrictions liées à la COVID-19 seront levées, et à des projets de pérennisation de l’activité, comme par exemple la sécurisation de son système d’export par lequel transite 30% de la production pétrolière totale du Gabon.

David Roux, Directeur général d’Assala Energy, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Daniel Marini à la direction d’Assala Gabon. Son parcours exemplaire dans le secteur extractif et sa compréhension des enjeux propres au pays témoignent de sa capacité à prolonger et amplifier le travail remarquable accompli par Jean-Yves Grall. »