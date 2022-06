Daf Ossouala: «mon livre est une invitation à la remise en question pour chacun»

Ecouter cet article Ecouter cet article

1. Bonjour monsieur Ossouala, d’abord pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ?

Je m’appelle Daf Ossouala, je suis Responsable Marketing dans une agence de Communication et Création, et manager de la société d’édition Le Cercle des Riches Connaisseurs. Je suis également auteur dans le domaine du développement personnel et de l’entrepreneuriat.

2. Réputé derrière la caméra où vous excellez en tant que réalisateur. Comment vous êtes-vous intéressé au développement personnel ?

Avec le recul, je pense avoir toujours été formé à l’école de la vie: L’ensemble de ma carrière a suivi les voies dictées par mes passions, empruntant souvent des pistes peu communes. Il est vrai que j’ai passé près de la moitié de ma carrière comme Directeur Artistique et Réalisateur Vidéo. Cette première partie de ma vie professionnelle a reposé sur ma passion dévorante pour l’univers de la musique gabonaise et la création artistique. Dominant un peu mon rôle de chef d’entreprise, mais aussi malheureusement ma vie de famille. Puis au fil des années, le besoin de mieux gérer ma vie professionnelle et personnelle m’a amené à rechercher de nouvelles compétences.

D’abord dubitatif, j’ai alors participé à deux formations qui, au final, ont changé ma perception de l’apprentissage. La première fût celle de Mademoiselle Magalie Wora Palmira sur la gestion de projet, et la seconde fût une initiation au leadership par Monsieur Sylvère Boussamba. Depuis, je ne cesse de chercher à apprendre, par tous les moyens possibles, via des formations en ligne ou des coachs. Assimiler le monde des affaires, comprendre l’humain, devenir un homme meilleur et utile à l’Univers; C’est ainsi que mes passions pour le marketing et le développement personnel sont nées. Et comme pour chacune de mes passions, elles sont finalement devenues mon métier.

3. « Vous allez réussir (rater) votre vie, à cause (grâce) à eux ». Qu’évoque ce titre ?

Le titre de mon premier livre est volontairement intrigant et provocateur. Marketing oblige ! Il est directement adressé au lecteur en lui signifiant que sa vie se dirige -au moment même où il lit- vers une réussite inspirante, ou un échec cuisant.

Cette dualité entre la réussite et l’échec est appuyée par le graphisme de la couverture pour renforcer l’idée que le choix final reste la décision personnelle de chacun. Enfin, le fait de désigner des personnes extérieures à soi comme “responsables” du chemin que prennent nos vies est une manière de faire prendre conscience de l’influence (souvent négligée) de l’entourage sur nos existences.

Le livre “Vous allez rater votre vie à cause d’eux” est une invitation à la remise en question pour chacun, un moment de réflexion intime et troublant. Un carrefour que chaque personne devrait emprunter, pour confirmer la direction prise dans sa vie, ou à l’inverse, changer de chemin avant qu’il ne soit trop tard.

4. Pensez-vous que la réussite d’un individu est liée à son entourage ?

L’influence (en vieux français) représente un fluide venant des étoiles et qui agit directement sur la destinée humaine. C’est une image poétique que j’apprécie. Je crois fermement que chaque être humain possède ce pouvoir d’influer sur son entourage, positivement comme négativement.

Votre attitude, votre état d’esprit, vos paroles, et tout un ensemble d’énergies impalpables envoient des messages aux personnes de votre entourage qui, tous les reçoivent, et les épousent pour certains. Prendre conscience d’être bien entouré de personnes inspirantes, qui ont des valeurs proches des nôtres, qui nous portent naturellement à évoluer positivement, je pense que c’est essentiel quand on veut réussir. Mieux, c’est aligner de la cohérence.

5. Solidaire ou solitaire ?

Je suis de caractère introverti, c’est l’une des raisons pour lesquelles j’utilise ma page Facebook « C’Est Toujours Daf » comme exutoire pour mes pensées personnelles du quotidien, et les livres que j’écris comme un moyen de partager au plus grand nombre des réflexions plus mûries. J’ai aussi à cœur d’être utile à la communauté, à partager les grâces que j’ai reçues. Aussi le développement de projets sociaux est l’un de mes centres d’intérêts depuis quelques années. Solitude et solidarité peuvent donc tout à fait cohabiter chez moi.

Mot de fin

Quand est-ce que pour la dernière fois vous avez pris le temps d’observer vos proches: leurs pensées naturelles, leurs habitudes profondes? Et si votre entourage vous menait à votre perte sans que vous ne vous en rendiez compte? Je vous invite à découvrir réellement qui est votre entourage et à vous révéler de quelle manière et à quel point vous êtes impactés, grâce à des tests personnalisés simples et une lecture accessible. Comme il n’est jamais trop tard pour reprendre le contrôle, pour 10.000 F.CFA le livre est disponible (livraison gratuite) sur Whatsapp au 074 40 99 39 ou sur Amazon en tapant la recherche « Vous allez rater votre vie à cause d’eux / Daf Ossouala ».