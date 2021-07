Cybersécurité: le Gabon à la 156ème place du classement ITU

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon est de ceux qu’on pourrait sans risque de se tromper appeler « mauvais élèves » en termes de cybersécurité. C’est notamment ce qui ressort de l’Index de Cybersécurité (GCI) édition 2020 de l’Union internationale des télécommunications (ITU). Notre pays y siège à la 156ème place mondiale avec un score de 11,36/100 et une moyenne de 4,24 pour ses mesures gouvernementales en la matière.

Avec l’évolution technologique et la recrudescence des actes de piraterie tous azimuts, les pays du monde font de la cybersécurité un enjeu majeur de leur souveraineté. Pourtant, notre pays le Gabon semble ne pas emboîter le pas dans ce domaine. C’est le triste constat que dresse le l’Index de Cybersécurité (GCI) édition 2020 de l’Union internationale des télécommunications (ITU).

S’appuyant sur des critères divers et variés tels mesures légales, techniques, organisationnelles, développement des capacités et coopération répartis sur 20 indicateurs et 82 questions, ce classement permet de situer les Etats sur l’aménagement des pare-feu de cybersécurité. Notre pays qui occupe cette année la 156ème mondial a donc perdu 56 places en seulement 24 mois soit 2 ans.

Sur le continent, le Gabon est logé au 34e rang sur 43 États avec un score général de 11,36/100. Et ce, très loin de l’Île Maurice qui occupe la première place avec un score global de 96,89. Pour information, la cybersécurité est la protection des données, des informations, des ordinateurs, des appareils et des réseaux contre les cybermenaces.