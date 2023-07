CSU : les champions par discipline sportive connus !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancé le mercredi 19 avril dernier par le ministre des Sports, Franck Nguema, le Championnat scolaire et universitaire (CSU) a connu son épilogue. Deux mois de compétition qui ont vu Sub Management, UAM, UOB et ITO sacrés champions en Basket, football et Volley-ball.

Cette édition pleine du Championnat scolaire et universitaire a permis de déceler des talents bruts à polir. Des athlètes qui parviennent à allier études et sports. Ainsi, en dépit de quelques limites, les participants ont activement respecté à la lettre les règles régissant cette compétition disputée.

Sub Management intouchable en basket-ball

Après deux mois de compétition, l’équipe masculine de Sub Management a démontré sa suprématie en Basket-ball. Avec une équipe soudée et complémentaire. D’ailleurs, en finale face aux non moins talentueux étudiants de l’Inptic, les débats ont été âprement disputés.

Après s’être rendus coups pour coups, la première équipe citée s’est adjugée le titre. Et sur score final de 73 à 66. Une victoire qui lui permet de remporter le prestigieux titre de champion du Gabon universitaire. Sous les yeux de Géraldine Robert, par ailleurs coordinatrice générale de la compétition.

C’est le constat qu’on peut faire. Car si d’aucuns espéraient voir l’université Omar Bongo rafler tous les prix, le résultat a été partagé. En dames, le temple du savoir s’est tout de même imposé en finale à l’Université numérique du Gabon (UNG) sur le score de 2 buts à 0. Une performance saluée par la foule en délire.

Chez les hommes, la redoutable équipe de l’African university management (AUM). Cette école spécialisée en management a pris le dessus sur l’Académie Franco-Américaine de Management (Afram). Une victoire serrée qui s’est décidée aux au tir au but (4-3). Notons que l’ITO a été sacré en Volley-ball face à l’UOB (25 à 21).