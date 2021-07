Crise postélectorale: quand Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara donnent une leçon politique à Ali Bongo et Jean Ping

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 27 juillet 2021 le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu son prédécesseur à la présidence de la République Laurent Gbagbo. Une rencontre au sommet qui a été l’occasion pour les deux personnalités qui ne s’étaient pas revues depuis dix ans, d’appeler les Ivoiriens à la réconciliation. Un appel qui du côté du Gabon sonne comme une belle leçon de politique à l’actuel président de la République Ali Bongo Ondimba et son rival depuis l’élection présidentielle de 2016 Jean Ping.

C’est sans aucun doute le fait politique le plus important sur le continent depuis ce début de semaine. Leur dernière poignée de main remonte à plus de dix ans : le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, se sont rencontrés ce 27 juillet. une première depuis leur duel à l’élection présidentielle de 2010 qui avait débouché sur une violente crise.

Un moment historique qui constitue un geste de plus vers l’apaisement de la vie politique en Côte d’Ivoire, dans la continuité du retour de Laurent Gbagbo dans le pays le 17 juin 2021. Il faut dire que cette rencontre au sommet entre les deux hommes constitue un exemple ineffable de la politique de réconciliation que devraient adopter de nombreux adversaires politiques sur le continent africain.

C’est notamment le cas au Gabon, où depuis la dernière élection présidentielle d’août 2016, les principaux acteurs de ce scrutin en l’occurrence Ali Bongo Ondimba, actuel président de la République et Jean Ping, leader de la Coalition pour la nouvelle République qui continue de contester la victoire de son challenger. En effet, la multiplication d’appels en faveur d’une réconciliation nationale, pour emprunter le concept défendu par le président de l’Union pour la nouvelle République (UPNR) Louis Gaston Mayila , ou d’une Paix des braves les deux protagonistes s’arc-boutent sur leur position.