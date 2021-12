Crise dans l’éducation: Barro Chambrier demande au gouvernement de se ressaisir

Ecouter cet article Ecouter cet article

La crise qui secoue actuellement le système éducatif gabonais continue de susciter des réactions au sein de l’opinion nationale. La dernière en date est celle du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier qui, dans une publication sur son compte Facebook le 08 décembre dernier, a fustigé l’attitude du gouvernement qui peine à résoudre cette situation qui a une incidence sur le déroulement de de l’année scolaire.

Si d’entrée de jeu, il a rappelé les engagements pris par le gouvernement lors des états généraux de l’éducation et de la formation en 2010 « dont l’ambition était de solutionner les problèmes de l’école gabonaise », le leader politique a regretté que les conclusions de ces assises n’ont jamais connu un début d’exécution. Il a d’ailleurs fait remarquer que cette situation n’est pas nouvelle puisque le gouvernement avait pris des engagements pour les solutionner.

Revenant sur la passe d’arme observée ces dernières semaines entre le ministère de l’Education nationale et la coalition Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed) et le Syndicat de l’éducation nationale (Sena), Alexandre Barro Chambrier a déploré la fuite en avant des autorités appelant « le Gouvernement à se ressaisir afin de trouver des solutions idoines ». « Les menaces et autres ne sauraient être une solution appropriée à la sortie de crise », a-t-il martelé.

Par ailleurs, le président du RPM n’a pas manqué d’interpeller « l’ensemble des acteurs à retrouver la table des négociations pour sortir l’école gabonaise de la léthargie dans laquelle elle se trouve aujourd’hui. Et ce, parce que je crois fermement que l’éducation est l’un des piliers du développement », a-t-il affirmé.