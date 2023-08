Crise au Niger : Hermann Immongault rencontre le chef des putschistes à Niamey

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après l’étape du Nigeria, le ministre gabonais des Affaires étrangères poursuit son périple en vue de faire entendre la voix de la communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) dans la crise nigérienne. Ce 16 août 2023, Hermann Immongault a rencontré le général de brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) à Niamey au Niger.

La diplomatie gabonaise s’active au nom de la CEEAC, dans la crise nigérienne. Après avoir apporté le soutien du chef de l’État gabonais Ali Bongo Ondimba et de la CEEAC aux efforts de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) dans la crise nigérienne, Hermann Immongault était porteur d’un message du Président de la République du Gabon et par ailleurs président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC.

Porter le message de fermeté de la CEEAC aux nouvelles autorités de Niamey

Si rien n’a filtré sur la teneur des échanges entre le chef de la diplomatie gabonaise et le général Abdourahamane Tiani, chef des putschistes nigériens, Libreville s’est contentée d’une annonce creuse. En effet, le ministère des Affaires étrangères a simplement indiqué sur son compte Facebook que Hermann Immongault était « porteur d’un message du Président de la République Gabonaise, Président en Exercice de la CEEAC, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba ».

Toutefois, les échanges que le ministre gabonais a eus avec le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu quelques jours plus tôt au Nigeria, permettent de spéculer sur la portée du message adressé aux autorités de Niamey ce 16 août. En effet, au nom de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba entend vraisemblablement maintenir la pression sur les putschistes afin qu’ils renoncent au pouvoir.