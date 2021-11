Covid: les femmes enceintes encore plus vulnérables que ce qu’on pensait?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que de nombreuses femmes, dont des femmes enceintes, hésitent encore à se faire vacciner, une étude réalisée par des chercheurs suisses et publiée dans la revue Cell Reports Medecine, le 4 novembre dernier, souligne les risques d’une contamination de covid-19 de la mère à l’enfant pendant la grossesse. Stratégie de communication ou vulnérabilité ? C’est la grande question.

Les femmes sont encore plus hésitantes à la vaccination contre le covid-19 que les hommes. Au Gabon, on compte trois fois moins de femmes vaccinées que les hommes. Selon le Comité national de vaccination contre le covid-19 dans son dernier bilan du vendredi 5 novembre dernier, seulement 31 165 femmes au total ont déjà reçu leur première dose de vaccin contre 107 715 hommes.

Mais alors que la vaccination contre le covid-19 divise déjà la gente féminine qui redoute les effets de la vaccination sur leur organisme, une nouvelle information fait le tour des sites d’actualité européens. « Des milliers de particules virales infectieuses peuvent être rapidement produites dans le placenta », ont révélé les équipes de recherches du Dr. Marco Alves et du Pr. David Baud dans un communiqué du Département fédéral de l’Intérieur de la Suisse, repris par de nombreux sites d’actualité dont Yahoo.

Selon cette étude, le covid-19 est capable d’infecter et de se propager dans le placenta humain. Cette même étude pointe d’ailleurs les dangers du covid-19 sur la santé du bébé. « Une mère infectée a un risque d’évolution sévère et d’être admise en soins intensifs accru de 5 à 10% », alerte le Pr. David Baud. On comprend au regard de tout ce qui précède, que la vaccination contre le covid-19 serait l’un des moyens « recommandés », voire « sûrs » pour protéger le bébé à naître.

Alors que cette information sonne plus comme une stratégie de communication pour booster la vaccination chez les femmes, dont les femmes enceintes, il convient de rappeler que le vaccin anti covid-19 ne met pas les individus à l’abri d’éventuelles contaminations au covid-19. Le vaccin ne permet que d’éviter les formes graves de la maladie.