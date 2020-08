Covid-19: Vladimir Poutine annonce le développement d’un premier vaccin baptisé Spoutnik

En marge d’une rencontre en visioconférence ce mardi 11 août avec des membres du gouvernement et retransmise en direct à la télévision, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a annoncé l’enregistrement du « premier » vaccin contre la Covid-19 baptisé Spoutnik. Un vaccin qui selon les propos du dirigeant russe « fonctionne assez efficacement et crée une immunité stable ».

« Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré », c’est en ces termes que Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie a annoncé au monde ce mardi 11 août, qu’un « premier » vaccin contre la Covid-19 a été élaboré conjointement par le ministère de la Défense et le Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa.

En effet, révélée en marge d’une rencontre en visioconférence avec des membres du gouvernement et retransmise en direct à la télévision, ce vaccin « fonctionne assez efficacement et crée une immunité stable » selon les propos du dirigeant russe. Une aubaine quand on sait les dégâts humains causés par cette pandémie à l’échelle du globe.

S’il espère que prochainement une vaccination massive ait lieu pour que tous ceux qui le souhaitent puissent en profiter, Poutine a également indiqué qu’il « espère que le travail des collègues à l’étranger avancera également et que suffisamment de produits pouvant être utilisés apparaîtront sur le marché mondial des vaccins et des médicaments ». A noter que ledit vaccin a été « expérimenté » sur une de ses filles comme le rapporte la presse russe.