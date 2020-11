Covid-19: vers le déploiement des unités de dépistage mobiles dans les grands carrefours

C’est à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce jeudi 19 novembre 2020 que le ministre de la Santé a attiré l’attention des populations sur le relâchement constaté dans le respect des gestes barrières. En réaction, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé le déploiement des unités de dépistage mobiles dans les grands carrefours de Libreville pour procéder aux dépistages de proximité volontaires.

La tendance baissière de la courbe de contamination au Coronavirus au Gabon s’est révélée être un motif pour bon nombre de personnes qui ont lâché du lest dans l’observation des mesures barrières. C’est le triste constat fait ce jour en conférence de presse par le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. « Nous observons un relâchement des mesures barrières notamment celles liées au port du masque et au rassemblement », a regretté le membre du gouvernement devant la presse nationale et internationale.

Fort de ce qui précède, le gouvernement a mis sur pied des brigades mixtes pour veiller à l’application desdites mesures. Le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé que ces brigades seront accompagnées de la commission laboratoire pour effectuer des tests de dépistage in situ. Ainsi, « des unités de dépistage mobiles vont être déployées dans quelques carrefours à forte densité humaine pour effectuer les dépistages volontaires », a-t-il conclu.