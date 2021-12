Covid-19: vers la mise en place d’une stratégie de riposte contre le variant Omicron

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le monde entier tremble avec l’avènement du nouveau variant B.1.10.529 baptisé Omicron, le gouvernement gabonais a d’ores et déjà décidé de prendre le taureau par les cornes. En effet, le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a présidé une réunion technique, le lundi 29 novembre 2021, avec l’ensemble des équipes de la coordination technique du Copil-Coronavirus en présence du Représentant résident de l’Organisation Mondiale de la Santé et de la Présidente du Comité national de vaccination contre la Covid-19, Pr. Marielle Bouyou-Akotet.

S’il s’est principalement agi de mettre en place une stratégie de riposte adaptée au nouveau variant en matière de surveillance épidémiologique, les parties ont été amenées à scruter les capacités de réaction des sites de traitement Covid-19 (Sicov). Ainsi, le membre du gouvernement a préconisé un réajustement immédiat de la surveillance épidémiologique dans les différentes frontières à savoir par voies terrestre, aérienne et maritime. À ce propos l’assistance a suggéré « l’intensification des tests PCR au niveau de l’aéroport international de Léon Mba et des autres principales portes d’entrée du pays ».

Par ailleurs, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong n’a pas manqué d’appeler les responsables de la Coordination technique à veiller à « une vigilance plus accrue des différentes formes cliniques manifestées par les patients Covid-19 » à Libreville et dans l’intérieur du pays. Cela implique tout naturellement que des inventaires soient constamment réalisés sur les stocks de médicaments et consommables de chaque structure de prise en charge. Une initiative louée par le représentant résident de l’OMS qui a rappelé le caractère dangereux de ce nouveau variant. Et ce, tout en rappelant que les gestes barrières et la vaccination sont les seuls gages de prévention vis-à-vis de la Covid-19.