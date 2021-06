Covid-19: vers la mise en place d’une sensibilisation sur le vaccin en collaboration avec la société civile

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de vaccination contre le covid-19, le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a rencontré ce jeudi 27 mai 2021, certains leaders de la société civile en présence du Pr. Marielle Bouyou Akotet, Présidente du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-Coronavirus). L’objectif étant l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation communautaire dans le but de susciter l’adhésion d’un plus grand nombre d’individus à la vaccination.

Le gouvernement semble enfin avoir pris en compte l’avis de l’opinion sur la nécessité de renforcer sa communication sur les enjeux du vaccin contre le covid-19. Ce jeudi, le ministre de la Santé avec le concours du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus, a rencontré quelques membres de la société civile pour statuer sur l’élaboration de la stratégie de sensibilisation des populations communautaires, conformément à l’axe stratégique 1 du plan national de vaccination contre le covid-19.

Pour améliorer la couverture vaccinale du pays, une adhésion et une implication des populations, notamment des groupes de personnes cibles prioritaires sont indispensables. Fort de ce constat, lors de cette rencontre, le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a exprimé aux différents leaders communautaires la volonté du gouvernement de travailler avec toutes les forces vives de la Nation. Une démarche selon le membre du gouvernement qui vise à atteindre « l’objectif général de vacciner 50% de la population, pour permettre ainsi de réduire la morbidité et la mortalité de la Covid-19 au Gabon ».



« C’est par la vaccination que nous pourrons retrouver le cours normal de nos vies », a rappelé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. Les leaders communautaires ont pour leur part salué l’initiative du gouvernement. Ils se disent disposés à travailler avec la coordination nationale de la campagne de vaccination pour contribuer ainsi à la mobilisation et susciter l’adhésion de la population. Il restera désormais à mesurer l’efficacité de cette campagne de sensibilisation dans les faits.