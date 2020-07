Covid-19: vers la désinfection à grande échelle des lieux publics

C’est en substance ce qui entre autres ressort d’une réunion entre le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) et le gouvernement rehaussée par la présence du Premier ministre Julien Nkoghe Bekale. Résolu à rendre effective toutes les mesures annoncées le 30 juin dernier à l’occasion de la conférence sur la riposte sanitaire contre le coronavirus. Desdites mesures, le Copil et le gouvernement ont réfléchi à la mise en place d’une stratégie de désinfection à grande échelle des lieux publics.

Le gouvernement poursuit sa stratégie d’allègement des mesures restrictives annoncées par le gouvernement à l’occasion sa conférence de presse animée le mardi 30 juin dernier à Arambo. Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a en effet avec le gouvernement dirigé une séance de travail aux fins d’évaluer les probabilités de mise en place d’une stratégie de désinfection à grande échelle du « Grand Libreville ».

La Primature par le canal d’une publication sur son compte officiel facebook en a fait mention de façon explicite. « Suite à l’allègement des mesures de riposte contre le covid-19, un point financier de la lutte contre le coronavirus a été fait lors d’une réunion à la Primature » au cours d’une réunion à laquelle ont pris part, « le premier ministre et coordinateur général du Copil, Julien Nkoghe Bekale, les ministres de la Santé, Max Limoukou, de la Défense nationale, Rose Christiane Ossouka Raponda, le ministre délégué à l’Economie, Sosthène Ossoungou Dibangoye, les responsables du comité technique, Pr. Romain Tchoua, et Dr. Guy Patrick Obiang Ndong » a-t-on pu lire.

Julien Nkoghe Bekale et les membres des comités technique et scientifique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) ont donc pris la décision de mettre protocole visant à assurer « l’hygiène et l’assainissement des lieux publics : les marchés, les établissements scolaires, les universités » a-précisé la page Facebook de la Primature.