Covid-19: vacciné au Spoutnik V, le président argentin testé positif

Après avoir reçu 2 doses de vaccin russe Spoutnik V en janvier et février dernier, le chef de l’Etat argentin, Alberto Fernandez a annoncé ce vendredi 3 avril qu’il était positif à la Covid-19. Un fait étrange pour un vaccin qui revendique une efficacité à 92%.

C’est via son compte Twitter, que le président argentin s’est exprimé sur son état de santé vendredi dernier. « Après que j’ai présenté une fièvre de 37,3 et un léger mal de tête, on m’a fait un test antigénique dont le résultat a été positif », a déclaré Alberto Fernandez. Une équipe médicale présidentielle a confirmé ce diagnostic le samedi suivant.

Vacciné contre la Covid-19, il avait reçu sa première dose de Spoutnik V le 21 janvier 2021, puis la deuxième le 11 février dernier, rapporte l’Agence France-Presse (AFP). Moins de deux mois plus tard, il est confirmé positif à la Covid-19. Des résultats qui viennent remettre en question l’efficacité du Spoutnik V, candidat vaccin retenu et attendu au Gabon, alors qu’il n’est toujours pas autorisé en Europe.



Aussitôt informé, le laboratoire Gamaleïa a tenu à réagir sur Twitter: « nous sommes attristés de l’apprendre. Spoutnik V est efficace à 91,6 % contre l’infection et à 100 % contre les cas graves. Si l’infection est confirmée, la vaccination assure un rétablissement rapide sans symptômes graves. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ».