Covid-19: une 5ème vague violente signalée à Hong Kong 

En Chine, plus précisément à Hong-Kong, une 5ème vague de contamination à la Covid-19 ébranle la population. Alors que le monde semble retrouver un semblant de liberté, les hôpitaux du territoire sont saturés. En cause, l’apparition tardive du variant Omicron, et un faible taux de vaccination.

Hôpitaux débordés, supermarchés vides, sinistres camps de quarantaine, « le chaos s’est emparé de Hong Kong qui fait face à sa plus forte vague de coronavirus avec des dizaines de milliers de cas chaque jour », rapporte l’Agence France presse (AFP). Depuis février dernier, la ville fait face à une apparition tardive du variant Omicron et s’apprête à faire dépister la totalité de ses habitants (environ 7,4 millions) et isoler chaque personne infectée.

En effet, selon l’AFP, plus de 220 000 contaminations ont été enregistrées à Hong Kong au cours des ces derniers mois, contre seulement 12.000 depuis le début de la pandémie hormis cette période. L’agence rapporte également que depuis quelques semaines, les morgues sont pleines, le personnel médical et les ambulances manquent, et de nombreux patients sont parqués dans des camps et séparés de leurs proches.



De nombreux Hongkongais reprochent au gouvernement son incapacité à anticiper la crise actuelle malgré les deux ans de répit dont il a bénéficié grâce à sa stratégie « zéro Covid », jugée douloureuse pour l’économie mais couronnée de succès sur le plan sanitaire. Les Etats-Unis ont formellement déconseillé mercredi 2 mars dernier tout voyage vers Hong Kong. Le Gabon qui vient de lever toutes ses mesures de restriction imposées dans le cadre de la riposte contre la covid-19 fera-t-il autant en vue de prévenir des cas de contaminations importées? C’est la grande question.