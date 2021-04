Covid-19: un nouveau don de vaccin chinois attendu à Libreville

La Chine ambitionne d’envoyer un nouveau lot de son vaccin contre la Covid-19 au Gabon dans les plus brefs délais, rapporte Xinhua, une agence de presse chinoise. Cet énième don a été évoqué ce mardi 20 avril 2021, lors d’un échange téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet-Boubeya et son homologue chinois Wang Yi, dans le cadre du 47ème anniversaire des relations diplomatiques sino-gabonaises.

Le mardi 20 avril 2021 a marqué le 47ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Gabon et la Chine. Occasion pour les deux hommes de passer en revue les activités et initiatives ayant marqué l’amitié et la coopération entre les deux pays ces dernières années.

Echangeant par voie téléphonique avec Pacôme Moubelet-Boubeya, Wang Yi, conseiller d’Etat et ministre des affaires étrangères chinois, s’exprimant au nom de son pays, a indiqué que la Chine est disposée à renforcer ses relations avec le Gabon en particulier et l’Afrique en général. Occasion pour lui d’indiquer que son pays prévoit d’envoyer « un nouveau lot de vaccins contre la Covid-19 au Gabon afin d’aider le pays à vaincre la pandémie dans les plus brefs délais ».

Rappelons que le 12 mars dernier, le Gabon recevait une première cargaison de 100 000 doses de vaccins Sinopharm en provenance de la Chine. Lesquelles ont déjà servi pour la vaccination de plus de 6000 personnes environ depuis le début de la campagne de vaccination le 23 mars dernier.