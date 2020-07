Covid-19: un espace spécial au laboratoire Pr. Gahouma pour les voyageurs

C’est au cours de son 84ème point de presse tenu ce lundi 7 juillet juillet 2020 que le porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong faisant le bilan de la situation épidémiologique du pays, a répondu à la polémique sur l’obligation du test covid-19 négatif et les difficultés à se faire dépister à Libreville. Conscient de la situation, le Copil a décidé d’aménager un espace spécial au laboratoire Pr. Daniel Gahouma et au laboratoire de santé public exclusivement dédié aux personnes souhaitant se faire dépister dans l’optique de quitter le « Grand Libreville ».

Insistante dans l’opinion au lendemain de l’annonce du gouvernement le 30 juin dernier à l’immeuble Arambo à l’occasion de la conférence de presse du gouvernement sur la riposte contre la covid-19, la mesure visant à astreinte tout déplacement hors du Grand Libreville a fait l’objet d’une attention particulière à l’occasion du 84e point de presse du Copil tenu comme d’ordinaire par le Dr. Guy Patrick Obiang.

Au regard les plaintes d’une partie de l’opinion dénonçant l’impossibilité ou presque d’avoir en 48h un test de dépistage compte tenu des pannes de réactifs et des fils d’attente dans les structures dédiées, le porte parole du Comité de pilotage de plan de veille et de riposte contre le coronavirus a annoncé certaines mesures prises au niveau du laboratoire Pr. Daniel Gahouma. « Nous avons aménagé un grand espace au niveau du laboratoire Pr. Daniel Gahouma pour pouvoir prendre en charge et faciliter le dépistage des personnes souhaitant effectuer des déplacements aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur du pays », a-t-il déclaré.

Pour éviter que les populations affluent exclusivement et intuitivement vers le laboratoire Pr. Daniel Gahouma afin d’éviter là aussi de grosses files d’attente, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a annoncé le même dispositif aujourd’hui au niveau du laboratoire national de santé publique. « Mercredi ce sera au laboratoire national de santé publique où un espace sera aménagé uniquement pour les populations souhaitant se rendre à l’intérieur du pays, uniquement pour leur permettre de pouvoir rapidement réaliser les tests afin que le délai de 48h soit tenu et respecté », a-t-il indiqué.