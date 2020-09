Covid-19: un 54ème décès au Gabon

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce lundi 21 septembre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Si le bilan épidémiologique est toujours aussi faible avec seulement 8 contaminations, l’information majeure de cette surveillance reste le décès dû au coronavirus du 54e patient au Gabon.

Plus d’un mois après le 53e décès enregistré dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) au terme de sa surveillance de ce Lundi 21 septembre.

Ce nouveau décès est l’information majeure de cette nouvelle communication du Copil-Coronavirus tant le nombre de contaminations dérisoire depuis plusieurs mois en raison du rapport entre les prélèvements réalisés et le nombre de contaminations. Pour ce jour, par exemple, seuls 8 cas positifs ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire et ce, dans l’unique province de l’Estuaire .

Les autres provinces non impactées montrent de façon manifeste que la riposte dont l’efficacité est désormais prouvée doit conduire nos gouvernants à réviser leurs positions sur les mesures restrictives qui ont été érigées pour circonscrire les contaminations désormais de plus en plus faibles.