Covid-19: trois décès à Libreville et Lambaréné

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a, ce lundi 19 avril 2021, présenté son rapport sur la situation épidémiologique du Gabon. Celui-ci fait état de 3 nouveaux décès notifiés dans les provinces de l’Estuaire et du Moyen-Ogooué. Il s’agit des 135ème et 136ème victimes depuis le début de la pandémie en mars 2020 sur le territoire national.

Ce lundi 19 avril 2021, le Gabon enregistre 3 nouveaux décès dont 2 à Libreville et 1 à Lambaréné. Ce qui inscrit le nombre total de décès à 136 sur l’étendue du territoire national. D’après un échantillon de 6 038 tests réalisés, le Copil-Coronavirus porte à 174 le nombre de nouveaux cas positifs à la Covid-19, 90 le nombre de personnes hospitalisées et 34 en réanimation pour détresse respiratoire. Une réalité qui laisse perplexe le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon.

Si le nombre de décès n’est pas le plus à plaindre au Gabon, il est néanmoins instable. Le mercredi 14 avril, le Copil-Coronavirus enregistrait 3 décès contre 1 seul en date du vendredi 16 avril et 3 nouveaux cas ce lundi 19. Le temps où le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) ne rapportait aucun décès des suites de contamination à la Covid-19 est bien loin derrière.

Le gouvernement qui compte sur la vaccination pour redresser la courbe d’évolution de ce virus au Gabon, interpelle toutefois les populations à persévérer dans l’application et le respect constant des mesures barrières pour se protéger et protéger les autres autour de soi.