Covid-19: trafic de tests dans les CHU

La récente décision gouvernementale de conditionner les déplacements vers l’intérieur du pays à la présentation d’un test négatif à la Covid-19, aurait apparemment donné naissance à un trafic de tests de dépistage dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU) de la capitale gabonaise, rapporte L’Union.

Si le gouvernement pensait réduire de manière considérable la propagation du coronavirus dans l’arrière pays en imposant à tout voyageur un test négatif à la Covid-19, il semblerait que cette décision ait donné lieu et place à un embryon de trafic de tests de dépistage au Gabon. C’est en tout cas ce que rapporte L’Union dans sa parution N° 13366 du jeudi 9 juillet 2020.

En effet, alors que les populations se bousculent en se rendant dans les Centre hospitaliers universitaires (CHU) de Libreville afin de prouver leur négativité à la Covid-19 dans les plus brefs délais, tel un précieux sésame, le personnel médical exerçant dans ces centres de dépistage massif tenterait d’en tirer profit.

Selon les propos d’un internaute intervenant sur la page Facebook d’Infos Covid Gabon rapportés par le quotidien, « dans les Chu, le personnel médical exige la somme de 30 000 FCFA pour prélever un tiers et lui sortir des résultats au bout de 24 heures ». A côté de cette pratique non recommandée et non validée par les autorités de santé, les populations dénoncent également une gestion fallacieuse des procédures de dépistage.

« On se lève le tôt pour espérer se faire dépister. Une fois sur les lieux, à 6 heures, les listes sont closes. À croire qu’il y a un prix à payer pour être reçu dans ces structures », s’est plaint un potentiel voyageur auprès des confrères de L’Union, lesquels interpellent notamment le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie du coronavirus pour faire la lumière sur cette affaire.