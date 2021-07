Covid-19: Total Gabon rend le vaccin obligatoire pour ses employés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancée le 23 mars dernier, la campagne de vaccination avait pour but de freiner l’avancée de la pandémie dans notre pays. Alors que le vaccin anti-covid n’est pas obligatoire au Gabon, la société Total Gabon a annoncé à son personnel en juin dernier, l’obligation d’être vacciné à la date du 15 septembre prochain.

Touchée par les effets de la pandémie mondiale, Total Gabon souhaite repartir de l’avant. Ainsi, pour relancer la machine, la société pétrolière mise sur l’implication de l’ensemble de son personnel qui devra obligatoirement être vacciné. « La vaccination nous permettra d’envisager un retour pérenne au bureau, tout en respectant les mesures barrières, la reprise de la fréquentation de nos salles de convivialité et la tenue des réunions en présentiel », a expliqué Stephane Bassene, le directeur général de Total Gabon dans une note datée du 21 juin rapporte le site Gabonreview.

Selon les dirigeants de l’entreprise, la vaccination du plus grand nombre devrait permettre de faciliter l’accès sur site pour les employés mais aussi les partenaires. « Compte tenu de la difficulté croissante à vivre le confinement exigé au personnel avant accès aux sites industriels, de son coût très élevé et des perturbations que cela engendre dans les rythmes de travail, il est désormais plus que nécessaire de revenir à un fonctionnement normal » a indiqué le patron de la filiale du géant français.



En programmant l’arrêt des confinements avant accès aux sites à partir du 15 septembre prochain, Total Gabon crée et impose son propre dispositif et calendrier. Une action pour le moins curieuse lorsqu’on sait que la vaccination contre le covid-19 n’est pas obligatoire au Gabon, comme l’a d’ailleurs rappelé le ministre du Pétrole Vincent de Paul Massassa, le 12 juillet dernier, lors de son passage à l’émission « Face À Vous ».