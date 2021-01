Covid-19: suspension des cours au Lycée Joseph Ambouroue Avaro, après la détection d’un cas positif

Ces derniers jours la situation épidémiologique au sein des établissements scolaires du pays semble de plus en plus inquiétante. Après la découverte de cas positifs à la Covid-19 dans les lycées français Blaise Pascal et René Descartes, ce jeudi 28 janvier 2021, c’est au sein du Lycée Joseph Ambouroue Avaro (LJAA) de Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime qu’un cas de contamination aurait été détecté amenant les enseignants dudit établissement a décidé d’une suspension des cours.

C’est une information qui vient susciter encore un peu plus d’inquiétude dans la ville de Port-Gentil. Selon des informations diffusées ces dernières heures et corroborées par le délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur de l’éducation nationale (Conasysed), Louis Patrick Mombo, un cas positif aurait été recensé au sein du lycée Joseph Ambouroue Avaro de de la capitale économique.

En effet, il s’agirait d’un élève de 3ème M5 contaminé à la Covid-19. « Les parents de l’élève ont signalé l’absence et le cas de maladie à l’administration de l’établissement. Après avoir été informés de la situation, les enseignants par mesure de prudence ont décidé de la suspension des cours jusqu’à ce que des mesures soient prises », a confié Louis Patrick Mombo à Gabon Media Time.



Pour l’heure, il est encore impossible de déterminer les conditions dans lesquelles le jeune élève a contracté le coronavirus. Contactée par Gabon Media Time, une source proche de la Coordination provinciale du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a corroboré les faits.