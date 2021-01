Covid-19: seuls 163 structures hôtelières sur 644 conformes au dispositif sanitaire

La conférence de presse du gouvernement tenue le samedi 23 janvier 2021 a été l’occasion pour le ministre du Tourisme de faire le point sur le dispositif sanitaire appliqué au sein des structures hôtelières recensées sur toute l’étendue du pays. A cet effet, Pascal Houangni Ambourouet a révélé que seules 163 des 644 respectent le protocole sanitaire recommandé par le gouvernement.

Alors que le gouvernement s’active à sensibiliser les opérateurs économiques sur leur rôle à jouer dans cette lutte contre la propagation du coronavirus au Gabon, il semble que la majorité feint d’ignorer ces interpellations salvatrices. C’est ce qu’a regretté le ministre gabonais en charge du Tourisme, Pascal Houangni Ambourouet lors de la conférence gouvernementale du samedi 23 janvier 2021.

Selon le membre du gouvernement, sur les 644 structures hôtelières en activité au Gabon, seules 163 se sont attelées à respecter le protocole sanitaire élaboré par le ministère de tutelle. Il s’agit précisément de « 142 hôtels sur 307 et 21 hautes structures de deuxième catégorie et assimilées sur 337 », a-t-il détaillé devant la presse nationale et internationale. Preuve que Pascal Houangni Ambourouet porte un intérêt certain à cette cause d’intérêt général qu’est la santé.



D’après notre confrère de l’Agence gabonaise de presse (AGP), ces données statistiques seraient issues de deux missions effectuées auprès desdits opérateurs économiques en fin d’année écoulée. Si cette catégorie a reçu des admonestations afin de s’amender dans les plus brefs délais, Pascal Houangni Ambourouet s’est révélé intransigeant envers les récalcitrants. C’est ainsi que l’hôtel « Le Nomad » a été sommé de s’acquitter d’une amende de 5 millions FCFA pour avoir abrité plus de 30 personnes et ce, « malgré les réserves et les vives recommandations de l’administration du tourisme », a précisé le ministre. Vivement que cette sanction serve d’alarme dans ledit secteur.