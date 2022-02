Covid-19: seulement une vingtaine de cas sur 1990 personnes testées

Ecouter cet article Ecouter cet article

La situation épidémiologique du Gabon connaît une baisse considérable depuis le début du mois de février 2022. En effet, de 115 cas dans le bilan des 4 et 5 février dernier, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-coronavirus) n’a comptabilisé qu’une vingtaine de cas du vendredi 11 et dimanche 13 février sur un total 1990 personnes testées.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué daté de ce lundi 14 février 2022, parvenu à Gabon Media Time que seulement « 20 nouveaux cas positifs ont été détectés sur 1990 tests réalisés » ce qui constitue un taux de positivité de l’ordre de 1%.

Dans son bilan le Copil-Coronavirus répertorie la vingtaine sur les provinces de l’Estuaire dont 5 à Libreville sur 1 545 prélèvements, dans la Ngounié une dizaine de cas à Lebamba sur 43 prélèvements et dans l’Ogooué Maritime 5 nouveaux cas positifs sur 355 prélèvements à Port Gentil.

Sur toute l’étendue du territoire, seulement 5 patients sont hospitalisés et aucun en réanimation. Une situation qui au fil des jours devient de moins en moins alarmante et qui pourrait amener le gouvernement à davantage alléger les mesures de riposte contre la pandémie de covid-19, notamment celle liée au couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin qui exaspère aussi bien les civils que les militaires.

Esther Kengue

Stagiaire