Covid-19: seulement 84 nouveaux cas sur 6797 personnes testées

Comme il est de tradition depuis l’apparition du covid-19 en mars 2020 sur le territoire national, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a rendu publique la situation épidémiologique du pays ce lundi 24 mai 2021. Le bilan fait état de seulement 84 nouveaux cas positifs sur 6 797 personnes testées.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que : « Nous avons enregistré 84 nouveaux cas positifs sur 6 797 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1.2%, 46 personnes hospitalisées dont 22 en réanimation pour détresse respiratoire, 289 nouvelles guérisons et 2 nouveaux décès à Libreville et à Oyem».

L’Estuaire reste le principal cluster de l’épidémie avec 68 nouveaux cas positifs sur 6 271 personnes prélevées, suivi de l’Ogooué-Maritime avec 07 nouveaux cas sur 319 tests réalisés. Le Woleu-Ntem avec 04 nouveaux cas sur 27 tests. Le Haut-Ogooué et l’Ogooué-Ivindo recensent contre toute attente 02 cas chacune sur 42 prélèvements pour la première citée et 88 pour la seconde, suivi de L’Ogooué-Lolo avec 01 seul cas sur 01 prélèvement.



Seules la Nyanga et la Ngounié ne recensent aucun nouveau cas de contamination à ce jour. Portant ainsi, à 792 428 le nombre total de tests réalisés et à 24 191 cas positifs au Gabon depuis mars 2020. Actuellement, le pays ne comptabilise que 2 777 cas actifs et a enregistré deux nouveaux décès entre le vendredi 21 mai et le lundi 24 mai 2021.