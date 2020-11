Covid-19: seulement 7 hospitalisations sur 159 cas actifs

C’est ce qui, en substance, ressort du bilan de la surveillance épidémiologique de ce mercredi 04 novembre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Des chiffres qui révèlent de l’existence de 7 hospitalisation sur 159 cas actifs.

C’est l’une des informations de la surveillance épidémiologique réalisée par les équipes du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte (Copil-coronavirus) contre l’épidémie à coronavirus déployées sur le territoire national.

Alors que les cas actifs étaient de 250 il y a quelques semaines, le Copil-Coronavirus a fait état dans sa dernière communication à l’endroit de l’opinion de seulement 159 cas actifs représentant les personnes porteuses du virus.

Soit 91 de moins que la dernière fois. Et surtout de ces 159 cas restant, seuls 7 sont hospitalisés pour une surveillance accrue et seules 3 faisant des formes sévères de la maladie sont admis en réanimation.

Des chiffres qui montrent clairement que le virus bien qu’actif ne l’est plus de façon virulente ou agressive. Plus d’une centaine des cas actifs, exactement 149 sont essentiellement des cas asymptomatiques. Autant dire que la riposte et la prise en charge des services du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon ( Copil-Coronavirus ) sont réalisées avec une certaine efficience.