Covid-19: seulement 67 067 doses de vaccins administrées sur les 410 000 reçues de la Chine et de la Russie

La lutte contre le covid-19 se poursuit avec une insistance marquée sur la vaccination. Le mardi 05 juillet dernier, le Comité national de vaccination (Copivac) présidé par le Pr. Marielle Bouyou Akotet a rendu publique la situation vaccinale sur l’ensemble du territoire national. De ce bilan, il ressort que seulement 67 067 doses ont été administrées soit 43 530 personnes ont reçu leur première dose contre 23 537 totalement vaccinées.

La courbe de la situation vaccinale au Gabon connaît une très lente évolution. Et pour cause, le mardi 05 juillet 2021, le Copivac a publié dans son bilan que seulement 43 530 personnes ont reçu leur première dose de vaccin Sinopharm contre 38 496 le lundi 28 juin dernier. Une augmentation de l’ordre de 5 034 personnes qui souligne le peu d’intérêt que les Gabonaises et les Gabonais ont à se faire vacciner. Une situation qui devrait amener le gouvernement à multiplier ses campagnes de communication.

Une tendance haussière certes mais qui reste tout de même très faible près de 4 mois après le lancement de la campagne nationale de vaccination par le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Si le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong se satisfaisait il y a quelques semaines, de ce que « la moyenne journalière des personnes vaccinées est passée de 400 à 1000 », il reste que sur les 410 000 doses reçues par le Gabon de la Chine et de la Russie moins de 70 000 ont été administrées à ce jour.

Le membre du gouvernement avait profité de ce rendez-vous qui est désormais coutumier pour les populations de les rassurer sur le bien fondé de la vaccination. « Il est nécessaire de se faire vacciner, car se vacciner, c’est se protéger, c’est protéger ceux qu’on aime, c’est aussi retrouver la liberté » avait-il rappelé. La vaccination est une étape importante dans la prévention contre le covid-19. A noter qu’au Gabon, la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 a débuté le 23 mars 2021.