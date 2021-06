Covid-19: seulement 64 nouveaux cas sur plus de 4800 prélèvements

Dans son bilan de ce lundi 31 mai 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) recense 64 nouvelles contaminations sur 4 803 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1.3%. Il faut comptabiliser 327 nouvelles guérisons et 02 nouveaux décès à Libreville.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens poursuit sa décrue. Entre le samedi 29 et lundi 31 mai 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a recensé 64 cas positifs au covid-19. Ce qui équivaut à une moyenne de 25 contaminations quotidiennes sur l’ensemble du territoire national.

Sur le front des guérisons, les chiffres continuent de grimper et sont désormais largement supérieurs au nombre de nouveaux cas positifs. Le Copil-Coronavirus dans son bilan rendu public ce lundi soir, fait état de 327 nouvelles personnes remises du covid-19, ce qui porte à 22 118, le nombre total des personnes guéries du coronavirus à ce jour au Gabon.

Par contre, on déplore encore des décès dont deux ont été enregistrés ce jour à Libreville. Le nombre de cas actifs est encore supérieur à 2000 sur l’ensemble du territoire. La province de l’Estuaire reste la plus affectée avec 1098 cas actifs. La Ngounié et le Woleu-Ntem restent les moins touchées avec respectivement 1 et 6 cas actifs.