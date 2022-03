Covid-19: seulement 6 nouveaux cas positifs sur 1300 personnes testées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Où en est l’épidémie de coronavirus au Gabon à l’heure du retour à la vie normale? Selon le dernier point sur l’évolution du coronavirus du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus), on dénombre 6 nouveaux cas positifs et 1 personne hospitalisée recensés entre le vendredi 11 et dimanche 13 mars dernier.

Le Gabon a enregistré 6 nouvelles contaminations au coronavirus sur 1 314 prélèvements effectués le weekend écoulé. Bien qu’insignifiant, ce chiffre reste tout de même supérieur à celui du point épidémiologique précédent qui faisait état de 0 nouveau cas positif sur l’étendu du territoire national.

À l’heure où l’exécutif vient de lever l’ensemble des mesures de riposte contre la covid-19, donnant ouvrant ainsi la voie à la relance des activités économique, sportive, culturelle, il faut dire que cette nouvelle donnée interpelle. La lutte contre la Covid-19 reste d’actualité, même si tous les indicateurs épidémiologiques sont au vert.

S’agissant de la prise en charge, le Copil-coronavirus a rapporté 1 personne hospitalisée dont 0 en réanimation, 20 nouvelles guérisons et 0 nouveau décès au Gabon.