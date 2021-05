Covid-19: seulement 44 personnes vaccinées à Moanda

Alors qu’elle est considérée comme la quatrième ville la plus touchée du pays, Moanda, dans la province du Haut-Ogooué, est la localité qui compte la plus faible proportion de personnes vaccinées. Le Comité national de vaccination contre la Covid-19 (Copivac), dans son bilan du 6 au 7 mai 2021 fait état de 44 personnes éligibles vaccinées à ce jour dans la ville minière.

Que faut-il faire pour amener un plus grand nombre de personnes à se faire vacciner au Gabon? Depuis l’ouverture de la campagne de vaccination le 23 mars dernier, l’engouement des populations ne se fait toujours pas ressentir. Plus d’un mois plus tard, seule 8859 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, dont 4779 personnes ayant reçu les doses recommandées. À ce niveau de la couverture vaccinale, le Gabon est encore loin, très loin de l’objectif de la vaccination.

Dans le Haut-Ogooué, depuis le lancement de le la campagne de vaccination le 16 avril dernier, dans le Centre hospitalier régional Amissa Bongo de Franceville, l’hôpital Marcel Abéké de Comilog et l’hôpital de la coopération Sino-gabonaise de Franceville, les équipes du Copivac ont pu inoculer le vaccin à 371 personnes à ce jour. Moanda compte la plus faible proportion des vaccinées avec 44 doses seulement utilisées selon le dernier bilan du Copivac. Alors que cette ville minière est l’une des plus touchées du pays, les résidents ne se bousculent pas pour se faire vacciner.

Un constat qui devrait amener le gouvernement, notamment le ministère de la Santé à revoir sa stratégie nationale de communication concernant la vaccination contre la Covid-19. Car, il faut le dire, aux doutes nourris par la population quant à la gravité du coronavirus, s’est ajouté un scepticisme largement répandu vis à vis de la vaccination et ses éventuels effets secondaires.