Covid-19: seulement 389 cas actifs au Gabon 

Les données de la surveillance épidémiologique rendues publiques ce mercredi 2 mars 2022 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus), font état de 8 nouveaux cas positifs au Covid-19au Gabon. Avec 298 nouvelles guérisons, le pays compte 389 cas actifs à ce jour sur l’ensemble du territoire national.

8 personnes au Gabon ont été récemment testées positives à la Covid-19 sur 2 915 prélèvements effectués. Ces personnes récemment recensées sont toutes réparties dans le Grand Libreville, selon le Copil-Coronavirus. La courbe épidémiologique a considérablement baissé au Gabon et tous les indicateurs épidémiologiques sont au vert.

Avec un taux de positivité établi à 0,3%, on compte 1 personne hospitalisée et admise admises réanimation pour détresse respiratoire. Le nombre de cas actifs a également considérablement chuté pour s’établir à 389. Les provinces de l’Ogooué-Lolo et de l’Ogooué Ivindo ne compte plus de cas actifs et sont complètement libres de covid-19 à ce jour. La Nyanga compte 1 cas actif, 17 cas dans le Woleu-Ntem, 39 dans l’Ogooué-Maritime et 281 dans l’estuaire.

La Covid-19 n’est pas derrière nous, mais à l’heure actuelle elle ne constitue plus une menace pour le pays. Le gouvernement gagnerait à lever ses mesures de restriction, notamment l’état d’urgence, afin de favoriser la relance économique.