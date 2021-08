Covid-19: seulement 35 nouveaux cas positifs sur près de 10 000 personnes testées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans son bilan épidémiologique de ce mercredi 28 juillet 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a recensé 35 nouveaux cas positifs sur 9 748 tests réalisés soit un taux d’incidence de 0,3%. Avec 47 cas actifs comptabilisés à ce jour, ces chiffres confortent bel et bien la tendance baissière dans le pays.

Visiblement la situation sanitaire du pays en matière de covid-19 s’embellit jour après jour, comme le démontrent les données épidémiologiques régulièrement rendues publiques par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon.

En effet, les chiffres de ce 4 août 2021 font état de 35 nouvelles contaminations sur un échantillon de 9 748 prélèvements pour un taux de positivité établi et stable depuis la semaine dernière à 0,3%. On enregistre 11 personnes hospitalisées dont 08 en réanimation pour détresse respiratoire. L’autre indicateur épidémiologique encourageant et qui conforte considérablement la tendance baissière au Gabon est le nombre de cas contact qui est estimé à 47 selon le Copil-Coronavirus.

Cependant, l’observation et le strict respect des mesures barrières restent de mise pour maintenir cette tendance baissière. Dans une autre mesure, le gouvernement devrait peut-être songer à alléger davantage ses restrictions, à l’instar du couvre-feu toujours en vigueur de 21 heures à 5h du matin.