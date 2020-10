Covid-19: seulement 3 cas à Libreville sur près de 3000 prélèvements

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce lundi 19 octobre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Un bilan qui fait état de 3 contaminations sur 2756 prélèvements effectués. Des cas enregistrés uniquement dans les provinces de l’Estuaire et exclusivement à Libreville. De quoi relancer le débat sur tendance plus que baissière et la teneur des mesures d’allègement du gouvernement.

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon quant à la situation épidémiologique du pays, les chiffres des contaminations de ce lundi 19 octobre 2020 font état de seulement 3 cas sur 2756 prélèvements.

Ces données épidémiologiques ont uniquement été recueillies dans la province de l’Estuaire, à Libreville notamment. Le Copil-coronavirus enregistre de ce fait 3 nouveaux cas positifs à Libreville et aucun à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué sur 38 prélèvements.

Concernant la prise en charge, seules 6 personnes sont hospitalisées, 2 patients sont également en réanimation. Le nombre de guéris enregistrés ces derniers jours est de 22. Aucun décès n’a été enregistré maintenant le nombre à 54.

Un chiffre très en deçà de ceux connus au plus fort de la crise et qui vient montrer que le gouvernement aurait pu consentir beaucoup plus d’efforts dans la mise en oeuvre des mesures d’allègement considérées par une bonne partie de l’opinion comme insuffisantes et incohérentes.