Covid-19: seulement 22 nouveaux cas sur plus de 4000 tests et 5 hospitalisations

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce vendredi 11 septembre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), dont le coordinateur général n’est tout autre que le Pr. Romain Tchoua. Un bilan qui fait état de 22 contaminations en 48 heures pour seulement 5 hospitalisations sur 4005 prélèvements effectués.

Ces données épidémiologiques sont enregistrées dans 5 provinces. Sur les 22 nouveaux cas, l’Estuaire enregistre 9 nouveaux cas positifs. Le Haut-Ogooué pour sa part enregistre seulement 11 cas sur 64 prélèvements. Le Moyen Ogooué par contre n’enregistre aucun en dépit des 73 prélèvements effectués. Même configuration dans l’Ogooué-Ivindo, malgré ses 9 prélèvements. Enfin l’Ogooué-Maritime compte pour cette surveillance épidémiologique 2 cas, soit un total de 466 cas testés positifs dans la province.

Concernant la prise en charge, les chiffres du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon sont tout aussi à la baisse, alors que le nombre des guéris est en constante évolution. Une baisse à laquelle s’ajoute le faible nombre d’hospitalisations.

Selon le Copil-coronavirus, seules 5 personnes sont hospitalisées, aucun patient ne se trouvant en réanimation. Le nombre de guéris enregistrés ces derniers jours est de 88. Un chiffre qui fait franchir au Gabon la barre de 7706 guérisons depuis le début de la crise sanitaire dans notre pays.

En dépit des prélèvements effectués dans les provinces du Moyen Ogooué et de Ogooué-Ivindo, aucun cas de contamination n’a été revelé. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, aucun patient n’a été admis en réanimation et le Gabon ne compte que 5 hospitalisations. Des faits d’une clarté inouïe qui montrent que la riposte a été efficace et que les autorités doivent désormais déconfiner le pays. C’est impérieusement nécessaire.