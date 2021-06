Covid-19: seulement 2 nouvelles contaminations par jour en 72 heures à Libreville

Au Gabon, le nombre de nouvelles contaminations au covid-19 est passé en dessous du seuil d’alerte. Les dernières données épidémiologiques de ce lundi 14 juin 2021 rendu public par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) font état de seulement 19 nouveaux cas positifs, dont 6 recensés à Libreville soit une moyenne de 2 contaminations par jour en 72 heures soit un taux de positivité de 0,2%.

La décrue du nombre de contaminations à la pandémie de covid-19 se poursuit au Gabon et sa capitale, Libreville, n’est pas en reste. Le nombre de nouvelles contaminations a considérablement baissé ces derniers jours passant de 10 contaminations en moyenne par jour sur l’ensemble du territoire début mai à seulement 6 contaminations en moyenne dans le bilan de ce lundi 14 juin 2021.

Les données rendues publiques par le Copil-coronavirus concernant la capitale font état de seulement deux cas en moyenne recensés à Libreville entre le vendredi 11 juin dernier et ce lundi sur 2 991 prélèvements effectués. Des améliorations qu’il faut mettre à l’actif du sérieux des populations gabonaises qui respectent « les mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus » comme l’ont reconnus les plus hautes autorités en tête desquels le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba lors de son dernier discours à la Nation, le vendredi 28 mai dernier.

Les restrictions strictes qu’auraient subis les population Librevilloises ont vraisemblablement porté leur fruit. Il ne reste plus au gouvernement que de tirer les conséquences des données du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus et poursuivre l’allègement des mesures avec par exemple la levée du couvre-feu ou encore l’autorisation des rassemblements, ce qui pourrait permettre à l’instruit de la nuit de reprendre ses activités.