Covid-19: seulement 17 nouveaux cas et 2 hospitalisations

Depuis le début du mois de février, le nombre de contaminations connaît une baisse considérable. En effet, de 115 cas pour les journées du 4 et 5 février, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-coronavirus) n’a enregistré que 17 nouveaux cas et 2 hospitalisations durant les journées du 16 au 17 février 2022.

A cet effet, le copil-coronavirus indique dans son communiqué que notre pays a comptabilisé « 17 nouveaux cas positifs et 2 hospitalisations » soit un taux de positivité de 0,7% . Selon le bilan dudit comité ces cas ont été répertoriés dans les provinces de l’Estuaire soit 6 cas positifs sur 1952 prélèvements à Libreville, de la Ngounié dont 5 cas sur 17 prélèvements à Lebamba et dans l’Ogooué maritime 6 cas sur 361 prélèvements à Port-gentil.



Des résultats, qui laissent présager une levée des mesures restrictives instaurées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. C’est dans cette optique que le ministre de l’intérieur a déclaré lors des questions-réponses à l’Assemblée nationale le mercredi 15 février 2022 « Il est évident que nous parviendront dans des délais très raisonnables, soit à un nouvel assouplissement notable, soit à sa levée définitive » a-t-il indiqué.