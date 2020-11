Covid-19: réception de 10 ambulances médicalisées pour renforcer le plan de riposte

C’est ce qui ressort d’un communiqué émanant du ministère de la Santé. Le Gabon a réceptionné mercredi 11 novembre dernier des équipements médicaux dont plusieurs ambulances dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Une acquisition rendue possible grâce à un près de 9 millions d’euros, soit un peu plus de 5 milliards de FCFA de la Banque mondiale.

C’est le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong qui a réceptionné cette importante commande d’équipements et de fournitures dont l’achat a été facilité grâce à l’initiative dite « accélérer pour la Covid19 » de la Banque mondiale. Visant principalement à renforcer le système de santé notamment en matière de prévention, de détection et de prise en charge des cas Covid-19, ledit matériel entend être réparti « dans les dix (10) régions sanitaires du pays conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays », souligne le ministère de la Santé.

Il s’agit en effet de 10 ambulances médicalisées, des équipements de protection individuelle (EPI) et de Polymérase chain réaction (PCR). Une commande rendue possible grâce à un appui de 5 millions de FCFA de la Banque mondiale.

« Nous avons réceptionné ce jour, des équipements médicaux qui ont été commandés par le gouvernement gabonais dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La Banque mondiale étant un partenaire, un certain nombre de facilités ont été accordées au gouvernement dans le cadre de l’emprunt budgétaire du Gabon pour l’acquisition de ces équipements », a indiqué Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.